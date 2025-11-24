La corsa in consiglio | nel Salento Minerva e Pagliaro campioni di preferenze

LECCE - Voto su voto, colpo su colpo, la gara per accaparrarsi un posto in consiglio nella circoscrizione di Lecce su base proporzionale passa da una variabile: come saranno ripartiti i cinque posti disponibili, visti gli ottimi risultati di tutte le liste di Antnio Decaro, non solo a livello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La corsa in consiglio: nel Salento Minerva e Pagliaro campioni di preferenze - Mentre prosegue lo spoglio dei voti emerge nel centrosinistra il profilo dell’ex sindaco di Gallipoli, mentre in Fratelli d’Italia stacca tutti il consigliere regionale uscente. Come scrive lecceprima.it

