La controproposta europea al piano Usa per l’Ucraina | cosa cambia davvero
Ginevra, 24 novembre 2025 – L’Europa ha messo mano al piano di pace statunitense per l’Ucraina. La bozza, visionata da Reuters e firmata da Regno Unito, Francia e Germania, rappresenta una revisione profonda dell’impianto Usa. Nel documento, gli europei respingono le concessioni territoriali richieste da Mosca e riaffermano in modo netto la sovranità ucraina. Le questioni territoriali saranno affrontate solo dopo un cessate il fuoco completo, partendo dall’attuale linea di contatto. Kiev riacquisirà il controllo della centrale di Zaporizhzhia e della diga di Kakhovka, con accesso garantito al Dnipro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Vertice a Ginevra per discutere il piano di pace di Trump. presentata dall'UE una controproposta. Chieste garanzie sull'uso degli asset russi per la ricostruzione. Giorgia Meloni in Angola per il summit fra Unione Europea e Unione Africana, a margine è interve - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina: i punti della controproposta di pace europea al piano #Usa Vai su X
Ucraina: i punti della controproposta di pace europea al piano Usa - (askanews) – La controproposta, redatta dalle tre potenze europee (Regno Unito, Francia e Germania), prende come base il piano americano, quindi lo esamina punto per punto con proposte d ... Lo riporta askanews.it
Guerra Ucraina, controproposta Ue. Usa: sovranità rispettata, si chiuda giovedì. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, controproposta Ue. Come scrive tg24.sky.it
Ucraina, i punti del piano di pace dell’Europa. Usa aperti a modifiche. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, i punti del piano di pace dell’Europa. Come scrive tg24.sky.it