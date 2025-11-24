La controproposta europea al piano Usa per l’Ucraina | cosa cambia davvero

Ginevra, 24 novembre 2025 – L’Europa ha messo mano al piano di pace statunitense per l’Ucraina. La bozza, visionata da Reuters e firmata da Regno Unito, Francia e Germania, rappresenta una revisione profonda dell’impianto Usa. Nel documento, gli europei respingono le concessioni territoriali richieste da Mosca e riaffermano in modo netto la sovranità ucraina. Le questioni territoriali saranno affrontate solo dopo un cessate il fuoco completo, partendo dall’attuale linea di contatto. Kiev riacquisirà il controllo della centrale di Zaporizhzhia e della diga di Kakhovka, con accesso garantito al Dnipro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it