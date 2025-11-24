Nei giorni scorsi è apparsa sui social cinesi l'immagine di un sistema missilistico balistico mobile, che gli esperti ipotizzano essere collegato al programma ipersonico a lungo raggio DF-27 di Pechino. L'arma è stata immortalata in fase di ''trasloco''. L'immagine, subito diventata virale, mostra un grande trasportatore-erettore-lanciatore (TEL) ricoperto da una rete mimetica e montato su un pesante telaio a 6 assi. Il veicolo nella foto ha proporzioni e caratteristiche progettuali coerenti con la flotta missilistica strategica mobile cinese. Il TEL sembra essere configurato per trasportare un missile sufficientemente grande da ospitare un velivolo planante ipersonico, un approccio progettuale che la Cina ha adottato di recente in diversi sistemi a lungo raggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina "sposta" il DF-27: cosa può fare il missile ipersonico del Dragone