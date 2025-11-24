La Casa Bianca | Passi avanti fondamentale garantire la sovranità dell' Ucraina |L' Europa e le mosse al summit di Ginevra

Il resoconto di Whashington sul summit di Ginevra: «Secondo i diplomatici di Kiev ci sono risposte alle loro preoccupazioni». Attacco su Kharkiv con i droni: 4 morti e 17 feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Casa Bianca: «Passi avanti, fondamentale garantire la sovranità dell'Ucraina» |L'Europa e le mosse al summit di Ginevra

Casa Bianca, colloqui a Ginevra sono significativo passo avanti - L'incontro di Ginevra "si è concluso con un'intesa condivisa che la giornata di oggi (domenica, ndr) ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stret ... Come scrive altoadige.it

USA - Casa Bianca, i colloqui a Ginevra sono un significativo passo avanti - L'incontro di Ginevra "si è concluso con un'intesa condivisa che la giornata di oggi (domenica, ndr) ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stretto e continuo sarà essenziale ... Lo riporta napolimagazine.com

Trump sente Putin: "Passi avanti sull’Ucraina. Nuovo summit a Budapest" - Alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, il presidente Donald Trump ha avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin. Riporta quotidiano.net