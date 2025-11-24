La Biennale Architettura 2025 chiude con 298mila biglietti venduti
Si è chiusa ieri, domenica 23 novembre 2025, la 19. Mostra Internazionale d’Architettura Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva. a cura di Carlo Ratti. Ha chiuso con 298mila biglietti venduti (+5% sul 2023, e poche centinaia i meno del 2021), cui si aggiungono le 17.584 presenze durante i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
