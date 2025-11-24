**Lelettorale | Donzelli ' spinge' riforma ' riflessione da fare' per Schlein è ' paura di perdere' **

Roma, 24 nov (Adnkronos) - Quella sulla stabilità "è una riflessione che abbiamo fatto anche con le riforme istituzionali, con il premierato che abbiamo proposto e che porteremo avanti. Ma al tempo stesso c'è anche una riflessione che viene fatta sulla legge elettorale. Non ci sono dogmi, faremo un confronto sereno perché crediamo che questa stabilità serva alla nazione". E' Giovanni Donzelli, a urne regionali chiuse da poco, a rilanciare sul tema della riforma elettorale. Il responsabile Organizzazione di FdI, commentando l'esito del voto in Veneto, Campania e Puglia, spiega: "Noi vorremmo lasciare questa stabilità politica a prescindere da chi vince le elezioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **L.elettorale: Donzelli 'spinge' riforma, 'riflessione da fare', per Schlein è 'paura di perdere'**

