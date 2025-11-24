Lelettorale Donzelli Fdi | va cambiata per assicurare stabilità

Roma, 24 nov. (askanews) – Giovanni Donzelli conferma l’intenzione della maggioranza di cambiare la legge elettorale. Interpellato sul tema nel giorno dei risultati dell’ultima tornata di elezioni regionali del 2025, il responsabile organizzazione di Fdi, ha detto: “L’Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buongoverno ma anche di una stabilità politica che è frutto della compattezza del centrodestra ma anche di una divisione che c’era stata alle scorse elezioni politiche all’interno del campo largo. Se dovessimo votare oggi non ci sarebbe la stessa stabilità politica né in caso di vittoria del centrodestra né in caso di vittoria del centrosinistra”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una sfida bellissima con Giovanni Donzelli! - facebook.com Vai su Facebook

L.elettorale, Donzelli (Fdi): va cambiata per assicurare stabilità - (askanews) – Giovanni Donzelli conferma l’intenzione della maggioranza di cambiare la legge elettorale. Riporta askanews.it

Donzelli (FdI): "Serve una legge elettorale che garantisca la stabilità che abbiamo oggi" - "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon Governo, secondo me, ma anche di una stabilità politica. Lo riporta ilgiornale.it

Regionali in Campania, Donzelli: «Campo largo litigioso, il condono non sarà una misura elettorale» - Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale. Scrive ilmattino.it