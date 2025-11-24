L’evento live streaming gratuito riunisce casi d’uso reali e innovazioni tecniche sulla piattaforma open source italiana Verona, 21 novembre 2025 – In programma nelle due mattinate di martedì e mercoledì della prossima settimana, l’appuntamento è organizzato dall’italiana Krateo PlatformOps. L’evento digitale, dedicato al Platform Engineering e alle architetture cloud native, sarà interamente trasmesso in live streaming gratuito sui canali LinkedIn e YouTube di Krateo. Seguendo il cammino avviato con i workshop realizzati a Roma e Milano in collaborazione con Microsoft, Krateo prosegue il dialogo costante sia con gli utenti finali che con i decisori, attraverso la KrateoCon 2025, che adotta un formato completamente digitale per abbattere le barriere logistiche e permettere una fruizione flessibile dei contenuti, disponibili anche on-demand. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

KrateoCon 2025: due giornate di Platform Engineering e Cloud Native il 25 e il 26 novembre