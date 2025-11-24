Koné Inter lui il preferito di Chivu per il centrocampo | svelata la posizione e la possibile valutazione della Roma

Inter News 24 . La situazione. Il nome di Manu Koné continua a risuonare con insistenza nei corridoi di Viale della Liberazione, confermandosi come l’obiettivo numero uno per rinforzare la mediana dei nerazzurri. Il dinamico centrocampista della Roma è salito prepotentemente in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu, il tecnico rumeno che guida la panchina nerazzurra e che vede nel francese l’elemento ideale per aggiungere fisicità e strappi al suo reparto nevralgico. Tuttavia, trasformare questo interesse in una trattativa concreta già per il mercato di gennaio appare un’impresa ai limiti dell’impossibile per la dirigenza della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

