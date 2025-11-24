Koke lancia la sfida all’Inter | Dobbiamo riposare bene per essere preparati! Il Getafe è passato

Inter News 24 Koke sfida l’Inter: «Dobbiamo riposare bene per essere preparati! Il Getafe è passato». Le parole del centrocampista dell’Atletico Madrid. Al termine del match vinto contro il Getafe, il centrocampista dell’ Atletico Madrid, Koke, pensa già alla sfida di mercoledì in Champions League contro l’Inter. 700 PRESENZE CON L’ATLETICO – « Ciò che mi ha portato fin qui è non fissare alcun obiettivo, ma vivere giorno per giorno, competere, godermi quello che sto facendo e questo è il mio marchio ». MERCOLEDI’ L’INTER – « Dobbiamo riposare bene per essere preparati bene per mercoledì (contro i nerazzurri, in Champions League). 🔗 Leggi su Internews24.com

