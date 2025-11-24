Kirby Air Riders è l’anti Mario Kart di Switch 2

Webmagazine24.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ventidue anni dopo Kirby Air Ride su GameCube, Nintendo ha deciso che era il momento giusto per riportare in pista uno dei suoi cult più amati e, allo stesso tempo, più “dimenticati”. Nasce così Kirby Air Riders, un seguito che non si limita a rimettere in moto la creatura del 2003, ma la . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

kirby air riders 232Kirby Air Riders: partenza in salita nella classifica UK - Kirby Air Riders, il nuovo gioco di Masahiro Sakurai, debutta fuori dalla top 10 nelle classifiche britanniche. vgmag.it scrive

kirby air riders 232Recensione Kirby Air Riders - La recensione di Kirby Air Riders, un prodotto che si differenzia da Mario Kart World per il suo approccio da party game. Scrive denjinden.com

kirby air riders 232Come vedere il vero finale e il boss segreto in Kirby Air Riders e cosa si sblocca - Kirby Air Riders ' modalità giocatore singolo ha un finale segreto e una battaglia con un boss... Riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Kirby Air Riders 232