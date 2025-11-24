La notizia del giorno è che dopo l’intervento dei leader europei, la pace in Ucraina si allontana ancora. I leader europei si mettono di traverso. Trump ha cercato di imporre il suo ultimatum a Kiev sull’accordo di pace proposto dall’amministrazione repubblicana. Il conseguente messaggio alla nazione di Zelensky sapeva di resa e di ritorno alla realtà. Così, a bocciare senza appello il piano americano ci hanno pensato i vari Macron, Starmer, Merz, Kallas e von der Leyen, ricorrendo alla scusa di assicurare “dignità” alla causa ucraina e di costruire una “pace giusta”. Intanto, come primo risultato del loro encomiabile sforzo hanno fanno rimandare a data da destinarsi la fine dei bombardamenti e dei combattimenti. 🔗 Leggi su Follow.it

Kiev, il ritorno dei sabotatori europei