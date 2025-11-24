Kiev il ritorno dei sabotatori europei

Follow.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia del giorno è che dopo l’intervento dei leader europei, la pace in Ucraina si allontana ancora. I leader europei si mettono di traverso. Trump ha cercato di imporre il suo ultimatum a Kiev sull’accordo di pace proposto dall’amministrazione repubblicana. Il conseguente messaggio alla nazione di Zelensky sapeva di resa e di ritorno alla realtà. Così, a bocciare senza appello il piano americano ci hanno pensato i vari Macron, Starmer, Merz, Kallas e von der Leyen, ricorrendo alla scusa di assicurare “dignità” alla causa ucraina e di costruire una “pace giusta”. Intanto, come primo risultato del loro encomiabile sforzo hanno fanno rimandare a data da destinarsi la fine dei bombardamenti e dei combattimenti. 🔗 Leggi su Follow.it

kiev il ritorno dei sabotatori europei

© Follow.it - Kiev, il ritorno dei sabotatori europei

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ucraina, "ecco come l'Europa ha bloccato l'accordo Usa-Russia per umiliare Kiev. Ruolo chiave di Rubio" - "Ostacolo al piano lo scetticismo del senatore Rubio, figlio di esuli cubani, che rappresenta l'ala dei Maga meno ammaliata da Putin" "Kirill Dmitriev, abile negoziatore russo e uomo di Putin, e Steve ... Scrive affaritaliani.it

Ucraina e Europa preparano un piano in 12 punti per fermare la guerra della Russia - I Paesi europei stanno lavorando a un piano di pace che respinge le rinnovate richieste di Putin a Trump di trattare sui territori ucraini invasi. Segnala milanofinanza.it

Alaska, i leader europei dopo il vertice: “No a veto su Kiev in Ue e Nato”. Kallas: “Lavoriamo a nuove sanzioni” - Da un lato l’apprezzamento per gli “sforzi del presidente Trump” per porre fine alla guerra in Ucraina e la disponibilità a “collaborare” per “un vertice trilaterale” Kiev- Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Kiev Ritorno Sabotatori Europei