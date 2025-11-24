Kevin Spacey smentisce le voci | Non sono senzatetto la stampa ha travisato tutto

La star premio Oscar ha voluto far chiarezza sulle frasi riportate dal Telegraph sulla sua presunta indigenza a causa di difficoltà economiche. In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Kevin Spacey ha chiarito le indiscrezioni secondo cui sarebbe una persona senza fissa dimora che vive negli hotel, in seguito alla sua intervista al Telegraph. La star di American Beauty ha voluto rettificare le informazioni che sono circolate sulle sue presunte condizioni di vita, ritenendo che la stampa le abbia completamente travisate. Kevin Spacey chiarisce di non essere un senzatetto "Ciao a tutti, alla luce dei recenti articoli che affermano che io sia un senzatetto" ha spiegato l'attore tornato a recitare sul grande schermo "sento il bisogno di rispondere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

