Katy Perry prende il cellulare di un fan e si inquadra sotto la gonna mentre balla durante il concerto | il VIDEO virale
Un ragazzo lancia il cellulare sul palco durante l'esibizione di Katy Perry, la reazione della cantante lascia tutti a bocca aperta Durante uno dei suoi ultimi concerti del The Lifetimes Tour a Bologna, presso l’Unipol Arena, Katy Perry è stata protagonista di un momento diventato subito vira. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
8. Katy Perry "Bandaids" NEW Vota le tue canzoni preferite su http://hitcharttop20.it #KatyPerry Katycats Italia - Gruppo Ufficiale. - facebook.com Vai su Facebook
#Bandaids di @katyperry è la 2° più ALTA nuova entrata della settimana (Week 46.2025) #30 #airplay #chart #OnAir su 116 #radio! Dati #radiomonitor #NewMusicFriday @katyperryitalia Vai su X