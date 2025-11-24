delle bianconere. Dopo un avvio di stagione intenso che ha visto la Juventus Women impegnata su più fronti, è arrivato il momento di lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono ben 15 le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni per l’ ultima sosta internazionale del 2025, confermando la centralità del club nel panorama del calcio femminile europeo. Le convocate: sei azzurre e incroci bianconeri. Il contingente più numeroso è quello italiano, ma la Juventus sarà rappresentata in tutta Europa e oltre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, nuova sosta Nazionali: tutti gli impegni delle giocatrici convocate dalle rispettive selezioni. Il calendario