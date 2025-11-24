A Tuttosport ha parlato Alessio Tacchinardi del momento attraversato dalla Juventus di Luciano Spalletti. L’intervista integrale: Lei ha vissuto un’era diversa. « Sì, forse è così. La mia era una generazione differente, per una Juventus differente. Uomini e calciatori di un’altra pasta: erano più affamati, più ossessionati. E molto più attaccati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacchinardi: “Spalletti mi piace, la mia Juve era diversa”