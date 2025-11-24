Juventus | quarto aumento di capitale

Juve, il miliardo di Elkann: quarto aumento capitale La Juventus ha chiuso il quarto aumento di capitale in 7 anni: 97,8 milioni lordi con 37,9 milioni di azioni emesse a 2,58 euro l’una, pari al 9,1% del capitale sociale. Totale dal 2019: quasi 1 miliardo (300M nel 2019, 400M nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: quarto aumento di capitale

