Juventus | Gatti ko per influenza
Gatti Ko per Influenza: Spalletti perde il Centrale, verso forfeit a Bodo Federico Gatti è l’ultima tegola per Luciano Spalletti alla vigilia di BodoGlimt-Juventus, match decisivo per la Champions. Il difensore, già in panchina a Firenze per un malessere, non si è allenato alla rifinitura alla Continassa: colpito da febbre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
