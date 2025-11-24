Juventus | Gatti ko per influenza

Ilprimatonazionale.it | 24 nov 2025

Gatti Ko per Influenza: Spalletti perde il Centrale, verso forfeit a Bodo Federico Gatti è l’ultima tegola per Luciano Spalletti alla vigilia di BodoGlimt-Juventus, match decisivo per la Champions. Il difensore, già in panchina a Firenze per un malessere, non si è allenato alla rifinitura alla Continassa: colpito da febbre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

