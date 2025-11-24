Juventus Gatti assente per la Champions?

La situazione di Gatti Federico Gatti potrebbe saltare la sfida di Champions con la trasferta a Bodo Glimt. Attacco febbrile ed influenza che lo ha tenuto fuori anche a Firenze. A rischio per la trasferta norvegese. La Juventus è in campo alla Continassa  per l’allenamento  alla vigilia del match contro il  BodøGlimt. I L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

