Juventus Gatti assente per la Champions?

La situazione di Gatti Federico Gatti potrebbe saltare la sfida di Champions con la trasferta a Bodo Glimt. Attacco febbrile ed influenza che lo ha tenuto fuori anche a Firenze. A rischio per la trasferta norvegese. La Juventus è in campo alla Continassa per l’allenamento alla vigilia del match contro il BodøGlimt. I L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gatti assente per la Champions?

