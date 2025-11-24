Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale C’è voluto il rigore di Coda circa all’ora di gioco, per sbloccare il risultato, in una partita che, ai punti, è stata vinta dalla Juve Stabia. La squadra di Abate ha avuto piena padronanza territoriale, salvo poi perdere terreno nel finale di primo tempo e lungo l’arco del secondo quarto del secondo tempo, dopo il rigore trasformato. Questa, per i blucerchiati, è la seconda vittoria stagionale. Niente da temere per le vespe, che non perdono contatto con la vetta in zona playoff. Sampdoria-Juve Stabia, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia, sconfitta contestata a Marassi: vince la Samp 1-0