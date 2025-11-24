Juve Gatti influenzato | è in forte dubbio per il Bodo Vlahovic-Yildiz dal 1'

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasferta norvegese sarà come una finale per i bianconeri, che non possono più sbagliare. Dopo l'allenamento mattutino Spalletti orientato a dare fiducia al turco e al serbo, qualche dubbio in difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve gatti influenzato 232 in forte dubbio per il bodo vlahovic yildiz dal 1

© Gazzetta.it - Juve, Gatti influenzato: è in forte dubbio per il Bodo. Vlahovic-Yildiz dal 1'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juve gatti influenzato 232Juventus Cagliari, Gatti a rischio forfait a causa dell’influenza? Ecco cosa filtra sul difensore - Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, potrebbe saltare la sfida dello Stadium contro il Cagliari di Fabio Pisacane: tutte le novità Il difensore Federico Gatti &#232; stato costretto a saltare ... Come scrive cagliarinews24.com

juve gatti influenzato 232Bodo Glimt-Juventus, Gatti influenzato verso la non convocazione - Nell'allenamento della vigilia ancora assente Gatti che ha subito un attacco influenzale. Si legge su sport.sky.it

juve gatti influenzato 232Juventus, Gatti influenzato &#232; in dubbio: due le alternative per la difesa di Spalletti - La Juventus sta attraversando un momento non facile con il cambio di guida tecnica che non sembra aver sortito. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Gatti Influenzato 232