John Wayne la figlia svela che suo padre trovava orribile un altro attore oltre Clint Eastwood
Nel mosaico di aneddoti che circondano la figura di John Wayne, emergono giudizi netti e spesso sorprendenti. Tra questi, il suo disprezzo per uno dei più grandi attori del movimento New Hollywood. Con un misto di divertimento e incredulità, Aissa Wayne racconta che suo padre John Wayne considerava Gene Hackman "orribile" come attore, senza mai spiegare il perché. Un'antipatia ribadita più volte, priva di spiegazioni e tramandata persino da sua figlia Aissa, un'avversione davvero curiosa visto che Hackman ottenne nomination e Oscar, persino in un western diretto da Clint Eastwood, rivale storico del Duca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
I FILM CONSIGLIATI DI OGGI, DOMENICA 23 NOVEMBRE ALLE ORE 12:15 su Rai Movie (24) - UN UOMO TRANQUILLO (1952) ***! (16 commenti) commedia di John Ford con John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Victor McLaglen ALLE ORE 16:0 - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Prima vittoria” di Otto Preminger con John Wayne, Henry Fonda, Kirk Douglas, Patricia Neal | Il capitano Torrey cerca di far convivere l'impegno bellico e la complicata situazione famigliare Vai su X
