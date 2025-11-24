Nel mosaico di aneddoti che circondano la figura di John Wayne, emergono giudizi netti e spesso sorprendenti. Tra questi, il suo disprezzo per uno dei più grandi attori del movimento New Hollywood. Con un misto di divertimento e incredulità, Aissa Wayne racconta che suo padre John Wayne considerava Gene Hackman "orribile" come attore, senza mai spiegare il perché. Un'antipatia ribadita più volte, priva di spiegazioni e tramandata persino da sua figlia Aissa, un'avversione davvero curiosa visto che Hackman ottenne nomination e Oscar, persino in un western diretto da Clint Eastwood, rivale storico del Duca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Wayne, la figlia svela che suo padre trovava orribile un altro attore oltre Clint Eastwood