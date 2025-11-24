Jimmy Cliff cantante e icona della culturale giamaicana muore all’età di 81 anni
Jimmy Cliff, il cantante e attore la cui voce soave ha contribuito a trasformare il reggae in un fenomeno globale, è morto all’età di 81 anni. Con successi come “ You Can Get It If You Really Want “, “ The Harder They Come ” e “ Wonderful World, Beautiful People “, Cliff ha raggiunto il successo mondiale ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2010, l’unico giamaicano, a parte Bob Marley, ad aver ottenuto tale onore. Oltre che per la sua musica, era noto per il suo ruolo da protagonista nel film del 1972 “The Harder They Come”, in cui interpreta Ivan Martin, un giovane che si trasferisce nella capitale giamaicana, Kingston, per sfondare nell’industria musicale, ma che alla fine si dedica al crimine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
