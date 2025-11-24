Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood tornano insieme in una romantica commedia
Una collaborazione artistica tra due protagonisti del cinema torna a catturare l’attenzione, questa volta sul set di una commedia romantica che segna il debutto alla regia di uno di loro. L’evento rappresenta un momento speciale, poiché mette insieme figure note e apprezzate, consolidando ancora di più la loro connessione professionale e personale. ritorno sul set e nuove prospettive. Nel cast di Strawberry Roan, un film scritto da Courtney Paige (conosciuta per “Chapel”) e Julia Mulberry, si ritrovano due attori con una lunga storia di interpretazioni di grande successo. Si tratta di Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood, noti per aver interpretato i personaggi di Peter Pan e Wendy Darling nella versione live-action del 2003 prodotta da Universal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Deadline annuncia la reunion di Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood in Strawberry Roan, una nuova romcom che segnerà anche il debutto alla regia di Sumpter. I due avevano recitato insieme come Peter e Wendy nel film Peter Pan di P. J. Hogan. Vai su X
JEREMY SUMPTER E RACHEL HURD-WOOD TORNANO A RECITARE INSIEME IN UN NUOVO FILM Più di vent’anni dopo aver interpretato Peter Pan e Wendy Darling nel film Peter Pan del 2003, Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood tornano finalmente - facebook.com Vai su Facebook
Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood di nuovo insieme in una rom-com - Wood si ritrovano sul set di Strawberry Roan, una commedia romantica che segna il debutto alla regia di Sumpter ... Lo riporta tvserial.it
‘Peter Pan’ stars Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood reunite for new rom-com movie - Wood are set to reunite onscreen more than two decades after starring together in the 2003 live- Come scrive manilastandard.net
‘Peter Pan’ Stars Jeremy Sumpter & Rachel Hurd-Wood Reunite On Rom-Com ‘Strawberry Roan’ - EXCLUSIVE: More than two decades after soaring through the skies as Peter Pan and Wendy Darling in Universal’s 2003 live- Si legge su msn.com