Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood tornano insieme in una romantica commedia

Jumptheshark.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una collaborazione artistica tra due protagonisti del cinema torna a catturare l’attenzione, questa volta sul set di una commedia romantica che segna il debutto alla regia di uno di loro. L’evento rappresenta un momento speciale, poiché mette insieme figure note e apprezzate, consolidando ancora di più la loro connessione professionale e personale. ritorno sul set e nuove prospettive. Nel cast di Strawberry Roan, un film scritto da Courtney Paige (conosciuta per “Chapel”) e Julia Mulberry, si ritrovano due attori con una lunga storia di interpretazioni di grande successo. Si tratta di Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood, noti per aver interpretato i personaggi di Peter Pan e Wendy Darling nella versione live-action del 2003 prodotta da Universal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

jeremy sumpter e rachel hurd wood tornano insieme in una romantica commedia

© Jumptheshark.it - Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood tornano insieme in una romantica commedia

News recenti che potrebbero piacerti

jeremy sumpter rachel hurdJeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood di nuovo insieme in una rom-com - Wood si ritrovano sul set di Strawberry Roan, una commedia romantica che segna il debutto alla regia di Sumpter ... Lo riporta tvserial.it

jeremy sumpter rachel hurd‘Peter Pan’ stars Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood reunite for new rom-com movie - Wood are set to reunite onscreen more than two decades after starring together in the 2003 live- Come scrive manilastandard.net

jeremy sumpter rachel hurd‘Peter Pan’ Stars Jeremy Sumpter & Rachel Hurd-Wood Reunite On Rom-Com ‘Strawberry Roan’ - EXCLUSIVE: More than two decades after soaring through the skies as Peter Pan and Wendy Darling in Universal’s 2003 live- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jeremy Sumpter Rachel Hurd