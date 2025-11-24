jeremy sumpter e rachel hurd wood tornano insieme in una romantica commedia

Una collaborazione artistica tra due protagonisti del cinema torna a catturare l’attenzione, questa volta sul set di una commedia romantica che segna il debutto alla regia di uno di loro. L’evento rappresenta un momento speciale, poiché mette insieme figure note e apprezzate, consolidando ancora di più la loro connessione professionale e personale. ritorno sul set e nuove prospettive. Nel cast di Strawberry Roan, un film scritto da Courtney Paige (conosciuta per “Chapel”) e Julia Mulberry, si ritrovano due attori con una lunga storia di interpretazioni di grande successo. Si tratta di Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood, noti per aver interpretato i personaggi di Peter Pan e Wendy Darling nella versione live-action del 2003 prodotta da Universal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

