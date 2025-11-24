Jannik Sinner vacanza segreta con Laila Hasanovic | sul volo incontrano Alexander Zverev che spoilera la destinazione

Jannik Sinner parte per le vacanze con la fidanzata Laila Hasanovic. Dopo la vittoria alle Atp Finals, il tennista ha chiuso la valigia e ha lasciato l'Italia. Prima una breve visita a casa. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jannik Sinner, vacanza segreta con Laila Hasanovic: sul volo incontrano Alexander Zverev (che spoilera la destinazione)

Approfondisci con queste news

Coppa Davis: l'Italia trionfa anche senza Sinner, come aveva previsto Jannik - facebook.com Vai su Facebook

I complimenti di Jannik #Sinner ai Campioni di #DavisCup da una sua storia instagram #tennis #Cobolli #Berrettini #Davis #CoppaDavis Vai su X

Jannik Sinner vola in vacanza alle Maldive, ma è giallo sulla presenza di Laila Hasanovic - Dopo le fatiche sul campo, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una vacanza: ma è mistero sulla presenza di Laila ... Come scrive dilei.it

Sinner, lo spoiler sulla vacanza da sogno alle Maldive con Laila lo fornisce Zverev: beccati in aereo - Sinner, lo spoiler sulla vacanza da sogno alle Maldive con Laila lo fornisce Zverev: beccati in aereo. Riporta sport.virgilio.it

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, vacanza d’amore esotica: lo spoiler di Zverev sulla meta da sogno - Il tennista tedesco si è ritrovato sullo stesso aereo del campione altoatesino, rivelando con un post social la meta di entrambi: scopriamo di più. Segnala libero.it