Jannik Sinner vacanza segreta con Laila Hasanovic | sul volo incontrano Alexander Zverev che spoilera la destinazione

Leggo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner parte per le vacanze con la fidanzata Laila Hasanovic. Dopo la vittoria alle Atp Finals, il tennista ha chiuso la valigia e ha lasciato l'Italia. Prima una breve visita a casa. 🔗 Leggi su Leggo.it

jannik sinner vacanza segreta con laila hasanovic sul volo incontrano alexander zverev che spoilera la destinazione

© Leggo.it - Jannik Sinner, vacanza segreta con Laila Hasanovic: sul volo incontrano Alexander Zverev (che spoilera la destinazione)

Approfondisci con queste news

jannik sinner vacanza segretaJannik Sinner vola in vacanza alle Maldive, ma è giallo sulla presenza di Laila Hasanovic - Dopo le fatiche sul campo, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una vacanza: ma è mistero sulla presenza di Laila ... Come scrive dilei.it

jannik sinner vacanza segretaSinner, lo spoiler sulla vacanza da sogno alle Maldive con Laila lo fornisce Zverev: beccati in aereo - Sinner, lo spoiler sulla vacanza da sogno alle Maldive con Laila lo fornisce Zverev: beccati in aereo. Riporta sport.virgilio.it

jannik sinner vacanza segretaJannik Sinner e Laila Hasanovic, vacanza d’amore esotica: lo spoiler di Zverev sulla meta da sogno - Il tennista tedesco si è ritrovato sullo stesso aereo del campione altoatesino, rivelando con un post social la meta di entrambi: scopriamo di più. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Vacanza Segreta