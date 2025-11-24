Jannik Sinner tasse e residenza a Montecarlo | come stanno davvero le cose

Negli ultimi mesi attorno a Jannik Sinner non si è parlato solo di tennis. Uno dei temi che torna ciclicamente al centro del dibattito è quello delle tasse: il campione azzurro “non paga le tasse in Italia” perché residente a Montecarlo? I numeri raccontano una realtà decisamente diversa e più complessa rispetto agli slogan. Sinner, infatti, risiede nel Principato dal 2020 e, come molti altri sportivi di vertice, beneficia del regime fiscale agevolato monegasco. Questo però non significa che il fuoriclasse altoatesino sia “fiscalmente invisibile” per l’Italia. Negli ultimi dodici mesi, solo dai tornei disputati sul territorio nazionale, ha incassato circa 5 milioni di euro di montepremi: su queste somme ha versato al fisco italiano intorno a 1,5 milioni di euro, nel pieno rispetto delle norme vigenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Jannik Sinner, tasse e residenza a Montecarlo: come stanno davvero le cose

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Coppa Davis: l'Italia trionfa anche senza Sinner, come aveva previsto Jannik - facebook.com Vai su Facebook

I complimenti di Jannik #Sinner ai Campioni di #DavisCup da una sua storia instagram #tennis #Cobolli #Berrettini #Davis #CoppaDavis Vai su X

Jannik Sinner, quanto vale per l’Italia tra tasse versate e impatto economico - Jannik Sinner versa imposte in Italia, investe nel Paese e genera un forte impatto economico tra tornei, residenza e grandi eventi ... Si legge su quifinanza.it

Perché Sinner è tra i maggiori contribuenti italiani e quanto ha versato allo Stato? - Nonostante la residenza a Montecarlo, Jannik Sinner ha pagato oltre 1,5 milioni di euro di tasse in Italia nel 2025. Lo riporta ildigitale.it

Fisco, Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia: già un milione e mezzo di euro versati all'erario - Il campione di tennis paga le tasse anche in Italia: un milione e mezzo di euro versati all'erario solo di montepremi. Si legge su tgcom24.mediaset.it