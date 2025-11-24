Jannik Sinner quanto vale per l’Italia tra tasse versate e impatto economico

Jannik Sinner non è solo uno dei tennisti più forti al mondo, ma anche un contribuente che genera effetti economici rilevanti per l'Italia. Le imposte pagate sui premi ottenuti nei tornei disputati nel Paese, unite ai redditi prodotti durante i periodi di permanenza sul territorio nazionale, delineano un quadro chiaro del contributo generato dal campione altoatesino. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, Sinner ha versato all'erario italiano poco meno di 1,5 milioni di euro. La cifra deriva principalmente dalle imposte sui premi dei tornei giocati in Italia, pari a circa 5 milioni di euro. Le attività e gli investimenti oltre la residenza a Monaco.

