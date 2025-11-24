Jack White in concerto a Lido di Camaiore | parte la corsa ai biglietti

Lido di Camaiore (Lucca), 24 novembre 2025 - Non si esibisce in Italia da diversi anni ed è uno dei nomi più amati e attesi dal pubblico rock. Jack White è il quarto headliner annunciato oggi da ' La Prima Estate', il festival che torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. L’artista di Detroit dà il via al festival venerdì 19 giugno ed è un ulteriore tassello della prestigiosa line up che già vanta Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz e Twenty One Pilots (anche loro per l’unica data nel nostro paese). Per Jack White – i biglietti saranno in vendita su TicketOne dalle ore 11 di martedì 25 novembre - è la prima esibizione italiana da solista, un’occasione imperdibile in uno degli scenari più suggestivi dell’estate: un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane nella luminosa cornice della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

