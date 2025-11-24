Dopo Nick Cave & The Bad Seeds, i Gorillaz e i Twenty One Pilots, il festival La prima estate ha annunciato il quarto headliner della sua quinta edizione, prevista dal dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno 2026. Ad esibirsi al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore sarà Jack White, da tempo assente dal nostro Paese. Il fondatore dei White Stripes, che quest’anno hanno ricevuto l’onore di entrare a far parte della Rock & Roll Hall of Fame, aprirà le danze il 19 giugno. Per la prima volta, si esibirà in Italia da solista. I biglietti per il suo show saranno in vendita su TicketOne dalle ore 11.00 di domani, martedì 25 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jack White è il quarto headliner del festival di Lido di Camaiore “La prima estate”