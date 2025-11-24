Iterchimica tra le 1.000 Imprese Best Performer della provincia di Bergamo

Giovedì 20 novembre, nella suggestiva cornice della Sala Piatti di Città Alta, Iterchimica è stata inserita ufficialmente tra le 1.000 Imprese Best Performer della provincia di Bergamo, un riconoscimento che premia le realtà aziendali più solide e virtuose del territorio. La selezione – frutto di una ricerca condotta da ItalyPost Group – valuta parametri economici come fatturato, crescita e indici reddituali, tra cui l’Ebitda, per individuare le imprese capaci di distinguersi per continuità, stabilità e capacità di innovazione. Iterchimica si è confermata tra le eccellenze bergamasche grazie alla qualità dei risultati e alla visione strategica che negli anni l’ha portata a espandersi e innovare nei settori dei materiali e delle tecnologie per le infrastrutture stradali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it