Italia svegliati da questo incubo! Infortunio anche per Dominik Paris | in dubbio la gara di Copper Mountain
Arriva un altro infortunio, questa volta di modesta entità, per l’Italia sulla strada che porta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: a fermarsi, questa volta, è Dominik Paris, che accusa uno stop nel corso degli allenamenti in vista dello Speed Opening stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’azzurro quest’oggi si stava allenando in gigante, quando incocciando contro una porta ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra: Paris dovrà osservare assoluto riposo nella giornata di domani, martedì 25 novembre, e poi la sua condizione fisica sarà rivalutata mercoledì 26. La prima gara veloce della stagione del circuito maggiore sarà il superG di Copper Mountain, previsto giovedì 27, per il quale al momento l’azzurro è in dubbio: si può tirare comunque un sospiro di sollievo, perché, secondo quanto fa sapere la FISI, gli esami hanno escluso altri problemi oltre alla distorsione citata. 🔗 Leggi su Oasport.it
