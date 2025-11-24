Italia disgrazia atroce sui binari | treni fermi e maxi-ritardi Cosa è successo

Un’altra giornata di caos per i pendolari e i viaggiatori dell’Alta Velocità, con la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia paralizzata a causa di un investimento avvenuto questa mattina, alle 9.30, tra le stazioni di Lonato e Desenzano del Garda, nel Bresciano. Una persona è stata travolta sui binari, per ragioni che restano ancora da chiarire, e l’intera tratta si è fermata nel giro di pochi minuti. Ai passeggeri è stato comunicato che i ritardi previsti saranno pesantissimi, ben oltre le due ore, con punte che potrebbero sfiorare le tre. Accertamenti in corso e circolazione sospesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, disgrazia atroce sui binari: treni fermi e maxi-ritardi. Cosa è successo

