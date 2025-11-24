Israele Netanyahu costruisce commissione di inchiesta su misura controllata dal suo governo per evitare responsabilità su 7 ottobre

24 nov 2025

Netanyahu costruisce una commissione d’indagine controllata dal governo per evitare responsabilità sul 7 ottobre e ridurre il rischio di incriminazioni personali Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta costruendo una commissione di inchiesta "su misura" per indagare sul 7 ottobre e, sopr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

