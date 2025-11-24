Israele manifestazione contro governo Netanyahu a Tel Aviv | Fate commissione d' inchiesta indipendente sul 7 ottobre - VIDEO
Migliaia di persone si sono radunate a Tel Aviv per portare avanti una protesta contro l'esecutivo, con un solo unico grido: una commissione d'inchiesta indipendente sul 7 ottobre Nuova grande manifestazione in Israele contro il governo Netanyahu. Migliaia di persone si sono radunate a Tel Av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manifestazioni // Sciopero generale Contro la finanziaria di guerra e il Governo Meloni, rompere con Israele, Palestina libera: 28 novembre Sciopero Generale, 29 novembre manifestazione nazionale a Roma ore 14.00 Porta San Paolo - facebook.com Vai su Facebook
Dentro il corteo contro Virtus–Maccabi: le voci, la protesta e la città travolta dagli scontri | FOTO-VIDEO - Il centro paralizzato tra tensioni, interventi delle forze dell’ordine e reazioni politiche contrapposte, mentre migliaia di persone scendevano in strada per contestare la partita al Paladozza ... Come scrive bolognatoday.it
Israele, nuova manifestazione contro il governo Netanyahu - Migliaia di cittadini israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere l'istituzione di una commissione nazionale d'inchiesta sull'attacco ... Segnala notizie.tiscali.it
L’UE critica Israele per il dossier sulle manifestazioni pro-Pal in Italia: “Contro ogni ingerenza” - L'Alta rappresentante Kallas: "La Commissione si oppone a qualsiasi tentativo di ingerenza straniera sul territorio sovrano degli Stati membri", incluso Israele ... eunews.it scrive