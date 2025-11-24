Iron Man Sarzilla impresa centrata | quarto posto e pass per i Mondiali 2026

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TRIATHLON. L’ottima prova a Cozumel (Messico) all’esordio sulla distanza lunga (3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, una maratona) ha regalato al 37enne di Seriate la kermesse iridata. «Iniezione di motivazioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

