Iron Man Sarzilla impresa centrata | quarto posto e pass per i Mondiali 2026
TRIATHLON. L’ottima prova a Cozumel (Messico) all’esordio sulla distanza lunga (3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, una maratona) ha regalato al 37enne di Seriate la kermesse iridata. «Iniezione di motivazioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
