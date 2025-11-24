Ipnosi clinica | un potente alleato per la medicina

Dimenticatevi l’ipnosi da palcoscenico: quei personaggi che si    vedono in tv e sui social che inducono la gente a svenire o a dire cose che le ridicolizzano. Perché prima di spiegare cos’è l’ipnosi, dobbiamo spiegare cosa non è. Il dottor Charlie Fantechi (@drfantechi), con un’esperienza trentennale nel settore è il punto di riferimento in Italia per l’ipnosi scientifica, praticata con il massimo equilibrio e rispetto del paziente. Dottore in psicologia clinica e di comunità, specializzato in Ipnosi presso la Scuola Ericksoniana (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca), diversi libri all’attivo, tra cui due in uscita a brevissimo, un master  presso la SDA Bocconi Business School. 🔗 Leggi su Panorama.it

