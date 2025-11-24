Io violentata nella toilette dell’hotel dal capo degli animatori turistici La denuncia di una 19enne | abusi durante lo stage
Rimini – Il primo assalto in discoteca: respinto. Poi le continue attenzione sull’autobus. Infine, l’aggressione e la violenza sessuale nella toilette della hall in hotel. È una vicenda con punti ancora da chiarire quella di una 19enne della provincia di Vercelli che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava, a settembre, a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, per uno stage formativo come animatrice. Ad abusare di lei sarebbe stato, secondo il racconto della presunta vittima al vaglio degli inquirenti, uno dei responsabili dell'agenzia. La denuncia della 19enne alla polizia: “E’ uno dei capi dell’agenzia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
