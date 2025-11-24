Inviare file molto grandi e allegati via Email fino a 50 GB

Chi lavora con contenuti multimediali, progetti di design o archivi fotografici ad alta risoluzione conosce bene la frustrazione: si prepara l'email, si allega il documento e, puntualmente, la posta elettronica risponde con un secco errore. La maggior parte dei sistemi di posta, da Gmail a Outlook, stabilisce un tetto massimo per gli allegati che, anche oggi, si aggira intorno ai 20-25 MB. Un limite che non tiene il passo con la qualità dei file moderni (basti pensare ai video in 4K o ai file di progetto non compressi). Invece di perdere tempo cercando di dividere i file in tante piccole parti, la soluzione più efficiente e lungimirante è utilizzare piattaforme specializzate. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

