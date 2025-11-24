investita e decapitata da un camion dei rifiuti nonna maria muore davanti ai nipoti

Il sole era appena sorto, tingendo l’aria di quel grigio incerto tipico delle prime ore del giorno. Una donna di quasi settant’anni, con la leggerezza ritrovata di chi ha sconfitto una malattia spaventosa, stava attraversando la strada. Non era sola; accanto a lei camminavano le persone più care al suo cuore, i suoi nipotini. Per loro era la nonna affettuosa, la colonna di forza che aveva superato l’impensabile. Un mattino come tanti si trasformò in un istante di orrore che spezzò ogni normalità. Il rumore sordo e poi il silenzio agghiacciante: un grosso veicolo, un camion adibito alla raccolta dei rifiuti, si è materializzato, travolgendola e ponendo fine alla sua vita in modo brutale e incomprensibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

