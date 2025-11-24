Investita e decapitata da un camion dei rifiuti in California | Maria muore davanti ai nipoti

Maria Rubalcava de Ruesga, 69 anni, stava attraversando West Bishop Street a Santa Ana, in California, quando è stata travolta dal camion addetto al ritiro dei rifiuti: nell'impatto purtroppo la donna è stata decapitata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

