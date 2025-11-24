Invadiamo l’isola e uccidiamo tutti il piano folle di due uomini nei Caraibi
(Adnkronos) – Puntavano a invadere l’isola di Gonave, nei Caraibi, per uccidere tutti gli uomini e trasformare le donne in schiave del sesso. Il progetto di due giovani del Texas, il ventunenne Gavin Weisenburg e il ventenne Tanner Thomas, è stato sventato negli Stati Uniti. I due cittadini americani, come si legge negli atti depositati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Curaçao meglio dell'Italia: il pareggio nella notte con la Giamaica, vale all'isola caraibica di soli 150mila abitanti, la prossima Coppa del Mondo. Si qualificano anche Panama e Haiti, ma la sorpresa più grande si chiama Curaçao, una delle Nazionali dei Carai - facebook.com Vai su Facebook