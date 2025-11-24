intervista a james cameron su avatar e pandora su best movie dicembre

intrattenimento cinematografico e spettacoli: le anteprime di dicembre 2025. Il mese di dicembre si presenta come uno dei più ricchi dal punto di vista delle novità nel panorama cinematografico e televisivo, con un’attenzione particolare alle produzioni di grande impatto e alla celebrazione delle festività. La più recente edizione del mensile Best Movie dedica ampio spazio alle grandi anteprime, alle interviste esclusive e agli approfondimenti che raccontano il cinema e l’intrattenimento nel loro periodo più vivace dell’anno. A fare da protagonista in copertina è il film Avatar: Fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

