Inter Women l’elenco delle nerazzurre convocate per la sosta nazionali di novembre | tutti i loro impegni
Inter News 24 . Il comunicato ufficiale. Si ferma per la pausa nazionali il campionato di Serie A femminile. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, annuncia tutte le calciatrici dell’ Inter Women che saranno impegnate in questa sosta e i relativi impegni. IL COMUNICATO – Dopo la bella vittoria contro la Lazio Women decisa dalla doppietta di Wullaert, il Campionato delle nerazzurre si ferma per la seconda sosta della Serie A femminile per gli impegni delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
? Club results today: • #InterPrimavera 3-1 Torino Primavera • Lazio Women 0-2 #InterWomen • Trento 0-1 #InterU23 Next up: DERBY DELLA MADONNINA. ? Vai su X
L’Inter torna alla vittoria nella 7ª giornata della Serie A Femminile 2025/26, superando la Lazio Women con un netto 2-0 - facebook.com Vai su Facebook
Women | Lazio-Inter, le formazioni ufficiali di Grassadonia - Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Lazio e Inter in vista della settima giornata di Serie A ... Lo riporta laziopress.it
Serie A femminile: oggi Lazio Women Inter! Le biancocelesti in campo per dimenticare il ripartire. L’analisi di Rita Guarino doppia ex della sfida - Sfida ad alta intensità al Fersini: Martin carica la squadra, Guarino analizza i punti chiave del match La Lazio Women prova a rialzarsi dopo la dolorosa sco ... lazionews24.com scrive
Lazio Women, ancora una sconfitta per le ragazze di Grassadonia: l’Inter vince 2-0. Il resoconto del match - 0 e condanna ad una sconfitta pesante le ragazze di Grassadonia La Lazio Women continua a vivere un momento complesso e non riesce ... Riporta lazionews24.com