Inter Sommer è diventato un problema | la differenza con le big sta tutta in porta

Se un indizio (la papera nel recupero contro la Juve sul tiro di Adzic ) non fa una prova, e due (il tuffo al rallentatore su McTominay a Napoli ) possono ancora essere una coincidenza, al terzo episodio contro il Milan i dubbi si fanno ragionevole certezza: Yann Sommer è diventato un problema per l’ Inter. Il derby – quarta sconfitta in campionato, terza in un big match – ha confermato i limiti dei nerazzurri in quest’avvio di stagione, che assomigliano a quelli del passato ma in realtà sono ormai molto più individuali e specifici, al punto da potersi riassumere nella prestazione negativa di un singolo giocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, Sommer è diventato un problema: la differenza con le big sta tutta in porta

