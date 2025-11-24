Inter Milan troppi errori commessi dai nerazzurri nella sfida di ieri? La disamina sul match di San Siro
Inter News 24 Inter Milan, il derby vinto dai rossoneri e le critiche al portiere Sommer: i dettagli del derby di Milano vinto da Allegri. Il giorno dopo il derby di Milano, Libero ha analizzato nel dettaglio la partita, sottolineando come, nonostante le tante occasioni create dall’Inter, alla fine sia stato il Milan ad avere la meglio, grazie a un gol di Pulisic. Secondo il quotidiano, il destino del derby si è deciso sulla linea sottile della porta, con Maignan protagonista di due interventi superlativi e un rigore parato a Hakan Calhanoglu. Dall’altro lato, la porta di Sommer è apparsa più vulnerabile, simbolo di una stagione con troppi errori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Derby della Madonnina #Inter #Milan Vai su X
"Mi prendo la prestazione dei ragazzi, nonostante la frustrazione. Poi è ovvio che quattro sconfitte in 12 giornate sono un po' troppe". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo il ko contro il Milan. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Inter-Milan: Sommer errori pesanti (4,5), Maignan vola (8,5); Gabbia guerriero (6,5), Thuram una spina nel fianco (6) - La squadra di Chivu crea e gioca, ma quattro sconfitte iniziano a essere molte, troppe; Allegri l’ammazzagrandi si ripete: quando il livello dell’avversario si alza, il suo Milan dà il meglio di sé. Come scrive corriere.it
Rocchi: “Troppi errori al Var. I giocatori fanno brutta figura. Sozza in Inter-Milan? Tabù superato” - Il designatore arbitrale ha fatto il punto sulla prima parte di stagione: autocritica e un messaggio anche ai calciatori ... Si legge su tuttosport.com
Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo pesante…” - Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine analizza il derby di Milano vinto dal Milan. Da msn.com