Inter News 24 Inter Milan, il derby vinto dai rossoneri e le critiche al portiere Sommer: i dettagli del derby di Milano vinto da Allegri. Il giorno dopo il derby di Milano, Libero ha analizzato nel dettaglio la partita, sottolineando come, nonostante le tante occasioni create dall’Inter, alla fine sia stato il Milan ad avere la meglio, grazie a un gol di Pulisic. Secondo il quotidiano, il destino del derby si è deciso sulla linea sottile della porta, con Maignan protagonista di due interventi superlativi e un rigore parato a Hakan Calhanoglu. Dall’altro lato, la porta di Sommer è apparsa più vulnerabile, simbolo di una stagione con troppi errori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan, troppi errori commessi dai nerazzurri nella sfida di ieri? La disamina sul match di San Siro