Inter Milan pagelle | Sommer non dà più garanzie Calhanoglu tradisce

Inter Milan pagelle. L’Inter perde il primo derby dell’era Chivu tra errori individuali, un rigore fallito e blackout che ricordano le fragilità del passato. Ecco le pagelle. Sommer 4.5 – Errore pesante sul gol di Pulisic. Lento, poco reattivo. Preoccupante. Akanji 5.5 – Perde Pulisic nei due momenti chiave. Impreciso nelle marcature. Acerbi 6 – Il migliore della difesa: solido, attento, sfortunato sulla traversa. Cade anche lui sull’1–0. Bastoni 6 – Ordinato e senza particolari sbavature, ma mai realmente incisivo. Carlos Augusto 5.5 – Adattato a destra, tanta corsa ma poca efficacia. Spreca una chance importante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

