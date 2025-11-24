Inter-Milan le pagelle | Sommer scende troppo morbido 4,5 Rabiot dà spessore | 7,5

Akanji si addormenta sul gol, Thuram sempre dentro alla partita, per Lautaro un derby complicato. Gabbia mette diverse pezze, Pavlovic ingenuo, Modric fantastico in fase di copertura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Milan, le pagelle: Sommer scende troppo morbido, 4,5. Rabiot dà spessore: 7,5

Pagelle Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, ma è Maignan il migliore. Calhanoglu da incubo, male Sommer - 1 top e flop: Pulisic stende i nerazzurri, ma è Maignan il migliore in campo. Segnala sport.virgilio.it

Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso - 1: risultato finale LE PAGELLE DELL'INTER (a cura di Dimitri Conti) Sommer 5 - Come scrive tuttomercatoweb.com

Pagelle Inter-Milan: Sommer errori pesanti (4,5), Maignan vola (8,5); Gabbia guerriero (6,5), Thuram una spina nel fianco (6) - La squadra di Chivu crea e gioca, ma quattro sconfitte iniziano a essere molte, troppe; Allegri l’ammazzagrandi si ripete: quando il livello dell’avversario si alza, il suo Milan dà il meglio di sé. Da corriere.it