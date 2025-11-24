Inter Milan la delusione dopo la sconfitta e le sfide future

Inter News 24 Inter Milan, la sconfitta che sembra un copione già scritto: ecco i dettagli sulla sfida vinta da Allegri su Chivu nel big match di ieri sera. Non basta certo soffermarsi sulla gratificazione del sole che sorge all’indomani del derby tra Inter e Milan per mettere da parte la delusione per la sconfitta. Per come è maturata, ancor di più. Nei corridoi del Meazza, a fine primo tempo, col risultato ancora bloccato, molti erano già certi di come sarebbe andata a finire. Sembrava un copione già scritto, figlio dell’inconcludenza dell’ Inter nel primo tempo, che prestava già il fianco all’imposizione della legge più vecchia di questo sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, la delusione dopo la sconfitta e le sfide future

