Inter-Milan Chivu nel postpartita | Quattro sconfitte su 12 sono troppe Questa partita può…

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta nel derby contro il Milan, deciso dal gol di Pulisic e dal rigore fallito da Calhanoglu, neutralizzato da Maignan. L’allenatore nerazzurro si è concentrato soprattutto sulla prestazione e sull’atteggiamento della squadra. “Non c’è solo quello che abbiamo creato, c’è la prestazione, l’attenzione. Non abbiamo concesso ripartenze, sapendo che i loro due attaccanti potevano metterci in difficoltà. L’unica volta in cui abbiamo cercato il lancio lungo abbiamo perso palla e preso gol. Il calcio è così. Mi tengo la buona prova dei ragazzi: hanno continuato a provarci malgrado la delusione e sono stati bravi a gestire la frustrazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it