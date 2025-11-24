Inter-Milan Chivu nel postpartita | Quattro sconfitte su 12 sono troppe Questa partita può…

Ilnerazzurro.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta nel derby contro il Milan, deciso dal gol di Pulisic e dal rigore fallito da Calhanoglu, neutralizzato da Maignan. L’allenatore nerazzurro si è concentrato soprattutto sulla prestazione e sull’atteggiamento della squadra. “Non c’è solo quello che abbiamo creato, c’è la prestazione, l’attenzione. Non abbiamo concesso ripartenze, sapendo che i loro due attaccanti potevano metterci in difficoltà. L’unica volta in cui abbiamo cercato il lancio lungo abbiamo perso palla e preso gol. Il calcio è così. Mi tengo la buona prova dei ragazzi: hanno continuato a provarci malgrado la delusione e sono stati bravi a gestire la frustrazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

