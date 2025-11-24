Inter-Milan 0-1 Thuram | Non tutto è da buttar via
La serata di oggi è stata estremamente complicata per l’Inter. In quel dello stadio Giuseppe Meazza, i nerazzurri sono infatti caduti con il risultato di 0-1 contro il Milan. Una debacle difficile da digerire per gli uomini di Cristian Chivu, che hanno sbagliato un calcio di rigore con Hakan Calhanoglu e che hanno scheggiato due pali nel primo tempo. La Beneamata deve quindi resettare e ripartire, dopo una sconfitta che diventa pesante anche in ottica lotta Scudetto. Al termine del match, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sulla parata di Maignan dovevo metterla dall’altra parte, non dal lato in cui l’ho colpita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
